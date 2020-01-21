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Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 'bilinçli sarı kart' gördüğü gerekçesiyle tedbirli olarak...
6 saat önce
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 'bilinçli sarı kart' gördüğü gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:32 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 'bilinçli sarı kart' gördüğü gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL
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