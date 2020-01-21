Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 'bilinçli sarı kart' gördüğü gerekçesiyle tedbirli olarak... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 'bilinçli sarı kart' gördüğü gerekçesiyle tedbirli olarak... - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 'bilinçli sarı kart' gördüğü gerekçesiyle tedbirli olarak...

6 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 'bilinçli sarı kart' gördüğü gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 'bilinçli sarı kart' gördüğü gerekçesiyle tedbirli olarak..., System.String[]

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, 'bilinçli sarı kart' gördüğü gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:32 Kaynak: İHA
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