Fenerbahçeli futbolcu Zanka, Göztepe karşısında galibiyet istiyor Açıklaması

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunmacısı Mathias Jorgensen (Zanka), Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda yapacakları maçta sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Zanka, deplasman maçlarının zorlu geçtiğini vurgulayarak, "Oraya 3 puan almak için gideceğiz. Çünkü bu seviyedeki bir ligde deplasmanlarda alınan 3 puanların çok büyük önemi var. Bunun bilincinde olup gideceğiz ve umarım bu 3 puanı tabloya yazdıracağız." dedi.

Sarı-lacivertli takımın birçok istatistikte zirvede olduğunu dile getiren Zanka, "Futbolda bazen bu tarz dönemler oluyor. Ben de bu dönemlerden birinde olduğumuza inanıyorum. Baktığınızda iş sadece topun çizgiyi geçmesine kalıyor. Biz o pozisyonları bulabiliyoruz ancak sonuçlar kısır geçiyor diyebilirim. Ancak bunun üzerine çalışıp daha iyi olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Seri galibiyetler alarak üst sıralarda olmaları gerektiğini anlatan Zanka, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar zorlu süreçlerden, zorlu maçlardan geçtik. Fakat takım olarak kendimize bir zafer modu oluşturmamız gerekiyor ve bu zaferlerle ilgili çalışmamız gerekiyor. Bu zaferlerle, galibiyetlerle birlikte daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Tabii ki başarılı olduğunuz zaman öz güven geliyor. Kendi öz güveninizi kazanıyorsunuz. Aynı şekilde takım da öz güven kazanıyor. Aslında öz güven başarıdan geçiyor. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. Seri galibiyetlerde taraftarın desteği de artıyor."

Teknik direktör Ersun Yanal hakkında da konuşan Danimarkalı futbolcu, "Hocamla karşılıklı olarak konuşuyoruz. Onun benden emin olması, onun da benden ne istediğini bilmem çok önemli. Kendisi bana sürekli 'Kendini nasıl görüyorsun, takımı nasıl görüyorsun, nasıl daha iyi olabiliriz?' gibi sorular soruyor. Ben de hocama benden ne istediğini ve nasıl daha iyi olabileceğimi soruyorum. Çünkü ikimiz de Fenerbahçe'ye hizmet ediyoruz ve insanları gururlandırabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.