Fenerbahçeli futbolcular, 'Depremi' unutmadı

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı-lacivertli futbolcular ısınmada 'Deprem' tişörtleriyle yer aldı. Siyah tişörtlerle sahaya çıkan futbolcuların önünde 'Geçmiş Olsun Türkiye 'm #deprem' yazısı yer aldı. Futbolcuların bu hareketine taraftardan destek geldi. - İSTANBUL

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