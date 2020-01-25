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Fenerbahçeli futbolcular, 'Depremi' unutmadı
6 saat önce
Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya 'Deprem' tişörtleriyle çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:55 Kaynak: İHA
Fenerbahçe- Başakşehir maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya 'Deprem' tişörtleriyle çıktı.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı-lacivertli futbolcular ısınmada 'Deprem' tişörtleriyle yer aldı. Siyah tişörtlerle sahaya çıkan futbolcuların önünde 'Geçmiş Olsun Türkiye'm #deprem' yazısı yer aldı. Futbolcuların bu hareketine taraftardan destek geldi. - İSTANBUL
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