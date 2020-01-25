Fenerbahçeli futbolcular 'depremi' unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçeli futbolcular 'depremi' unutmadı - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcular 'depremi' unutmadı

6 saat önce

Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya 'Deprem' tişörtleriyle çıktı.

Fenerbahçeli futbolcular 'depremi' unutmadı, System.String[]

Fenerbahçe- Başakşehir maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya 'Deprem' tişörtleriyle çıktı.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı-lacivertli futbolcular ısınmada 'Deprem' tişörtleriyle yer aldı. Siyah tişörtlerle sahaya çıkan futbolcuların önünde 'Geçmiş Olsun Türkiye'm #deprem' yazısı yer aldı. Futbolcuların bu hareketine taraftardan destek geldi.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Başakşehir, Fenerbahçe, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:20 Kaynak: İHA
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