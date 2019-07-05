Fenerbahçeli futbolcular Düzce'de cuma namazını kıldı
2 saat önce
Sezon hazırlıklarını kulübün Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolculardan bazıları, cuma namazını Bıçkıyanı Camisi'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:54 Kaynak: AA
Sezon hazırlıklarını kulübün Topuk Yaylası
'ndaki tesislerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolculardan bazıları, cuma namazını Bıçkıyanı Camisi'nde kıldı. Ozan Tufan
, Sadık Çiftpınar
, genç futbolcular Muhammed Gümüşkaya ve Murat Sağlam
, cuma namazı için tesislerden ayrılarak takım otobüsüyle Bıçkıyanı köyüne gitti.
Köy sakinleriyle Bıçkıyanı Camisi'nde cuma namazını kılan futbolcular, cami çıkışında vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.
Sarı-lacivertli oyuncular, futbolseverlerle hatıra fotoğrafı çektirerek formalarını imzaladı.
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