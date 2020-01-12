Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde hızlı trene bindi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde hızlı trene bindi - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde hızlı trene bindi

6 saat önce

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, bir eğlence merkezini gezerek, hızlı trene bindi.

Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde hızlı trene bindi, System.String[]

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, bir eğlence merkezini gezerek, hızlı trene bindi.

Sarı-lacivertli ekip, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki "masallar mekanı" olarak da nitelendirilen eğlence merkezini ziyaret etti.

Animasyon gösteri ekibi, sarı-lacivertlileri Fenerbahçe marşıyla karşıladı. Futbolcular hızlı trene binerken, Rodriguez takım arkadaşlarının ısrarına rağmen hızlı trene binmedi.

Teknik direktör Ersun Yanal da hızlı trene binmeyerek, futbolcularının cep telefonu ile fotoğraflarını çekti.

Antalya, Belek, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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