Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde hızlı trene bindi - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde hızlı trene bindi - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde hızlı trene bindi

25 dakika önce

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, teknik direktör Ersun Yanal ile The Land Of Legends eğlence merkezini gezerek, hızlı trene bindi.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, teknik direktör Ersun Yanal ile The Land Of Legends eğlence merkezini gezerek, hızlı trene bindi.

Sarı Lacivertli ekip, yarın sona erecek kamp kapsamında Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki masallar mekanı olarak da nitelendirilen eğlence merkezini ziyaret etti.

Burada animasyon gösteri ekibinin Fenerbahçe marşı eşliğindeki etkinlikle karşılanan ekip, eğlence merkezini gezdi. Futbolcular teknik heyet kadrosundaki Volkan Demirel ile hızlı trene bindi. Rodriguez ise takım arkadaşlarının ısrarına rağmen binmedi. Futbolcuların heyecanlı oldukları gözlendi.

Teknik direktör Ersun Yanal da hızlı trene binmeyerek, futbolcularının cep telefonu kamerası ile fotoğraflarını çekti.

Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde hızlı trene bindi

Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:05 Kaynak: AA
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