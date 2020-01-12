Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde stres attı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde stres attı - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde stres attı

6 saat önce

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, The Land of Legends'ta hyper coaster'a (hızlı tren) bindi.

Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde stres attı, System.String[]
Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, The Land of Legends'ta hyper coaster'a (hızlı tren) bindi.

Yarın sona erecek kamp öncesi Belek turizm merkezindeki The Land of Legends'a gelen teknik direktör Ersun Yanal ve sarı-lacivertli futbolcular eğlence merkezi girişinde animasyon gösteri ekibi tarafından Fenerbahçe marşı eşliğinde karşılandı. Rixos Oteller Grubu ve The Land of Legends eğlence merkezinin yönetim kurulu üyeleri Fesih Tamince ile Akif Tamince de kafileyi karşıladı. Ardından eğlence merkezini gezen futbolcular, sonrasında ise hyper coaster'a bindi. Futbolcuların heyecanlı oldukları görülürken, Garry Rodrigues takım arkadaşlarının ısrarına rağmen hızlı trene binmedi.

Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve bu yıl teknik heyet kadrosunda bulunan Volkan Demirel de futbolcularla birlikte hızlı trene bindi. Teknik direktör Ersun Yanal ise cep telefonuyla oyuncularının fotoğraflarını çekti.

Kaleci Altay Bayındır, ilk defa hızlı trene bindiğini ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcuların ve teknik heyetin eğlence merkezinden görüntüleri

Futbolcuların hyper coaster'a binmesi

Hyper coaster'dan görüntüler

Teknik heyetten detaylar

Futbolculardan detaylar

Genel detaylar


Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:41 Kaynak: DHA
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