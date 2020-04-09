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Fenerbahçeli futbolcular evlerinde antrenman yapıyor
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarıyla çalışan futbolcuların görüntülerinden bir kolaj klip paylaşıldı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından, evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarıyla çalışan futbolcuların görüntülerinden bir kolaj klip paylaşıldı.
Görüntülerde futbolcuların verilen program dahilinde yaptığı kuvvet, dayanıklılık ve denge çalışmaları yer aldı. Video, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:32
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