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Fenerbahçeli futbolcular evlerinde çalışmaya devam ediyor
6 saat önce
Fenerbahçeli futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada evlerinde antrenmanlarını sürdürüyor.
Fenerbahçeli futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada evlerinde antrenmanlarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, futbolcuların ev şartlarında gerçekleştirdiği antrenmandan görüntüler yer aldı.
Yayımlanan görüntüde evlerindeki spor aletleri ve ekipmanlarıyla çalışan futbolculardan bir kolaj klip yapıldı. Bazı futbolcuların çalışmasına çocuklarının da eşlik etmesi eğlenceli görüntüler oluşturdu.
Video, "evde kal" çağrısıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:46 Kaynak: AA
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