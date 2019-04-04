Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolcular 'Fener Ol' Kampanyasına Destek Olacak

Fenerbahçeli Futbolcular 'Fener Ol' Kampanyasına Destek Olacak

15 dakika önce

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün başlatacağı destek kampanyasına Fenerbahçeli bazı futbolcular da destek verecek.

Fenerbahçeli Futbolcular 'Fener Ol' Kampanyasına Destek Olacak, System.String[]


Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bugün başlatacağı destek kampanyasına Fenerbahçeli bazı futbolcular da destek verecek. 

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde "kulübün kurtuluş mücadelesi" olarak görülen 'Fener Ol' kampanyası bugün saat 19: 07 itibarıyla start alacak. Kulübe bağış toplayarak ilk etapta UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) şartlarını karşılamak ve takıma yapılacak oyuncu takviyelerinde maddi anlamda destek sağlaması hedeflenen projede hedef, yüksek katılım ile 31 Mayıs'a kadar en az 380 milyon TL toplamak.

Başkan Ali Koç'un FBTV'den yapacağı açıklama ile başlayacak kampanyaya sarı-lacivertli bazı futbolcular da destek verecek.  'Fener Ol' kampanyasında taşın altına elini koyacak olan sarı-lacivertli futbolcular, aylık maaşlarının yüzde 10'u kadarını bağışlayarak katkı sağlayacaklar. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:37 Kaynak: DHA

Fenerbahçe Spor Kulübü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cengiz Ünder'in Menajeri Devleri Açıkladı: Ciddi Teklifler Var IFAB, 8 Kuralı Değiştirdi! Medipol Başakşehir, Sportif Başarılarla Kasasını Doldurdu! "Fener Ol" Kampanyasına İlk Destek Sadettin Saran'dan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 14:52:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolcular 'Fener Ol' Kampanyasına Destek Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]