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Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı ezberliyor
7 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı analiz toplantısı ve antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:39 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı analiz toplantısı ve antrenmanla sürdürdü.
Sarı lacivertli takımın teknik heyeti ve oyuncuları, maçın analizi için toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncuların bir grubu sahada, bir grubu da salonda rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, yarın yapılacak taktik çalışmaların ardından kampa girecek.
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