Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı ezberliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı ezberliyor - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı ezberliyor

7 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı analiz toplantısı ve antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı ezberliyor, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında pazar günü Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı analiz toplantısı ve antrenmanla sürdürdü.

Sarı lacivertli takımın teknik heyeti ve oyuncuları, maçın analizi için toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncuların bir grubu sahada, bir grubu da salonda rejenerasyon idmanı gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapılacak taktik çalışmaların ardından kampa girecek.


Can Bartu Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:39 Kaynak: DHA
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