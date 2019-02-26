Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolcular İkinci Kez Tribünleri Selamladı

Fenerbahçeli Futbolcular İkinci Kez Tribünleri Selamladı

1 saat önce

Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasına rağmen maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de futbolcular soyunma odasına girdikten sonra yeniden sahaya çıkıp taraftarı selamladı.

Fenerbahçeli Futbolcular İkinci Kez Tribünleri Selamladı, System.String[]
Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasına rağmen maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de futbolcular soyunma odasına girdikten sonra yeniden sahaya çıkıp taraftarı selamladı.

Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 3-0 mağlup kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda rüzgarı tersine çevirerek 3 gol buldu ve karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maçın 3-3 olmasıyla birlikte sarı-lacivertli taraftarlar deplasman tribününde takımlarına büyük destek verirken, karşılaşmanın bitmesiyle birlikte futbolcular da Başkan Ali Koç ve yöneticilerle birlikte tribünlere giderek taraftarları selamladı. Futbolcular soyunma odasına gittikten sonra tribünler takımı tekrar sahaya çağırdı. Bunun üzerine soyundan odasından çıkan futbolcular yeniden sahaya döndü. Taraftarları tekrar selamlayan Fenerbahçeli futbolculara Başkan Ali Koç da eşlik etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:57 Kaynak: İHA

Ali Koç, Beşiktaş, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Çakar: Şenol Güneş'i İkinci Yarı İçin Kınıyorum Derbide 2 Gol Atan Burak Yılmaz, Beşiktaşlı Taraftarlardan Özür Diledi

Tolgay Arslan Dürüm Konusuna Açıklık Getirdi: Ne Dürüm Yedim Ne de Başka Bir Şey Önder Özen, Derbi Maç Sonrasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i Eleştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 02:35:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolcular İkinci Kez Tribünleri Selamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]