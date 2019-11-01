Fenerbahçeli futbolcular, İrem'in hayalini gerçekleştirdi

MERSİN'de, nörofibromatozis yani sinir sisteminde kötü huylu tümör ve yumuşak doku kanseri tedavisi gören 22 yaşındaki İrem Ayyüce Çınar, Fenerbahçeli futbolcularla mücadele sonrası koridorda bir araya gelince mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.

Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kanser tedavisi gören İrem Ayyüce Çınar'ın küçük yaşlardan bu yana taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin maçını izlemesine olanak sağladı. Fenerbahçe'nin futbolcularla mücadele sonrası koridorda bir araya gelen İrem, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.İrem, burada başta teknik direktör Ersun Yanal olmak üzere Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç, Alper Potuk ve diğer futbolcularla fotoğraf çektirdi.