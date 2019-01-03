Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolcular Laktat Testinden Geçirildi

Fenerbahçeli Futbolcular Laktat Testinden Geçirildi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, laktat testinden geçirildi.

Fenerbahçeli Futbolcular Laktat Testinden Geçirildi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de futbolcular, laktat testinden geçirildi.

Sarı-lacivertli futbolcuların, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde 6 ayrı grup halinde testlere tabi tutulduğu bildirildi.

Fenerbahçe, kamp çalışmaları için bugün Antalya'ya gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
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