Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolcular Laktat Testinden Geçti

Fenerbahçeli Futbolcular Laktat Testinden Geçti

1 saat önce

İSTANBUL / DHASüper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de laktat testi yapıldı.

Fenerbahçeli Futbolcular Laktat Testinden Geçti, System.String[]
İSTANBUL/ DHA

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de laktat testi yapıldı.

Can Bartu Tesisleri'nde saat 09: 00'da başlayan laktat testine futbolcular, 6 ayrı grup halinde tabi tutuldu.

Sarı-lacivertliler, ligin ikinci devresinin hazırlıklarını sürdürmek üzere bugün Antalya'ya gidecek ve kamp yapacağı otelde akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:40 Kaynak: DHA

DHA, Fenerbahçe, Spor
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