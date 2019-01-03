Fenerbahçeli Futbolcular Laktat Testinden Geçti
1 saat önce
İSTANBUL / DHASüper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de laktat testi yapıldı.
İSTANBUL/ DHA
Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe
'de laktat testi yapıldı. Can Bartu Tesisleri
'nde saat 09: 00'da başlayan laktat testine futbolcular, 6 ayrı grup halinde tabi tutuldu.
Sarı-lacivertliler, ligin ikinci devresinin hazırlıklarını sürdürmek üzere bugün Antalya
'ya gidecek ve kamp yapacağı otelde akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:40 Kaynak: DHA
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