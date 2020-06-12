Fenerbahçeli futbolcular maç sonu tribünleri alkışladı

Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle tribünleri alkışladı.

Fenerbahçeli futbolcular, 2-1 kazandıkları Kayserispor maçının bitiş düdüğüyle tribünleri alkışladı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, 10 kişi kalıp ve 1-0 geriye düştüğü Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu tarafından tüm futbolcular orta saha çizgisinde toplandı. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra tribünlerde yer alan taraftarlarının fotoğraflarını alkışladı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede 10 bini aşkın sarı-lacivertli taraftarlarının fotoğrafları tribünlerde yer aldı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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