Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli futbolcular, mangal partisinde buluştu
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçeli futbolcular, mangal partisinde buluştu

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe'nin A takımı ile 19 Yaş Altı takımı, mangal partisinde bir araya geldi.

Fenerbahçeli futbolcular, mangal partisinde buluştu, System.String[]
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe'nin A takımı ile 19 Yaş Altı takımı, mangal partisinde bir araya geldi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekibin A takım futbolcuları ile 19 Yaş Altı takımının genç futbolcuları, tesis binası önünde düzenlenen mangal partisinde buluştu.
Basın mensuplarının da davet edildiği etkinlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı, basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:01 Kaynak: AA
Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ersun Yanal basın mensuplarıyla buluştu Garry Rodrigues'in menajerinden Fenerbahçe'ye kötü haber Fenerbahçe'den Konoplyanka için Schalke'ye 3 milyon euroluk teklif Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ameliyat oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 18:19:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli futbolcular, mangal partisinde buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]