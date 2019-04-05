Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolcular Moral Yemeğinde Bir Araya Geldi

Fenerbahçeli Futbolcular Moral Yemeğinde Bir Araya Geldi

11 dakika önce

Fenerbahçeli futbolcular, ligde bu hafta deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Fenerbahçeli Futbolcular Moral Yemeğinde Bir Araya Geldi, System.String[]
Fenerbahçeli futbolcular, ligde bu hafta deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü maçı öncesi moral yemeğinde bir araya geldi.

Milli maçlar ve yerel seçimler sebebiyle ara verilen lige MKE Ankaragücü karşılaşması ile dönecek olan Fenerbahçe, Ataşehir'deki bir mekanda düzenlenen kahvaltı organizasyonuyla bir araya geldi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın organize ettiği kahvaltıya Başkan Ali Koç'un yanı sıra Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Sportif Direktör Damien Comolli, İdari Menajer Volkan Ballı ve futbolcular ile teknik heyet de katıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:27 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Ataşehir, MKE Ankaragücü, Spor
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