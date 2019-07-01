Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi
1 saat önce
Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:46 Kaynak: AA
Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, Ulus
'taki Liv Hospital
'da rutin sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
Kontroller kapsamında EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri uygulanan oyuncuların, kardiyoloji, göz, kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere tüm branşlarda muayeneden geçirildikleri aktarıldı.
Takım doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun gözetiminde gerçekleştirilen kontrollerde yer alan Serdar Aziz
, Jailson
, Michael Frey
, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici
, Tolga Ciğerci
, Victor Moses, Oğuz Kağan Güçtekin
, Ferdi Kadıoğlu
, Sadık Çiftpınar
, Ozan Tufan
, Harun Tekin
ve Alper Potuk
'un fotoğrafları kulüp tarafından paylaşıldı.
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