Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

1 saat önce

Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçirildi.

Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi, System.String[]
Fenerbahçeli futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, Ulus'taki Liv Hospital'da rutin sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
Kontroller kapsamında EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri uygulanan oyuncuların, kardiyoloji, göz, kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere tüm branşlarda muayeneden geçirildikleri aktarıldı.
Takım doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun gözetiminde gerçekleştirilen kontrollerde yer alan Serdar Aziz, Jailson, Michael Frey, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Victor Moses, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Harun Tekin ve Alper Potuk'un fotoğrafları kulüp tarafından paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:46 Kaynak: AA
Liv Hospital, Futbol, Ulus, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emre Belözoğlu bugün imzayı atıyor Arda Turan'dan göbek açıklaması Beşiktaş'ın Visca planı! 3 oyuncu artı 3 milyon euro PUBG oynatmayan abisini öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 14:12:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]