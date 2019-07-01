Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
1 saat önce
Yeni sezon hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular, rutin sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:22 Kaynak: DHA
Yeni sezon hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri
'nde başlayacak olan Fenerbahçe
'de futbolcular, rutin sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli futbolcular, 2019-2020 sezonu öncesi Ulus
'taki Liv Hospital
'da sağlık kontrolünden geçirildi. Fenerbahçe Kulübü
'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sağlık kontrollerinde; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler gerçekleştirildi. Sağlık kontrolleri, Takım Doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapıldı" denildi.
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