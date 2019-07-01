Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Yeni sezon hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular, rutin sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde başlayacak olan Fenerbahçe'de futbolcular, rutin sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli futbolcular, 2019-2020 sezonu öncesi Ulus'taki Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçirildi.  Fenerbahçe Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sağlık kontrollerinde; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler gerçekleştirildi. Sağlık kontrolleri, Takım Doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapıldı" denildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:22 Kaynak: DHA
Can Bartu Tesisleri, Liv Hospital, Fenerbahçe, Spor
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