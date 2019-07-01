Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

1 saat önce

Yeni sezon öncesi bu akşam ilk idmanını yapacak olan Fenerbahçeli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

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Yeni sezon öncesi bu akşam ilk idmanını yapacak olan Fenerbahçeli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

2019-2020 sezonun startını bu akşam Can Bartu Tesisleri'nde verecek olan Fenerbahçe'de A Takım oyuncuları sağlık kontrolünden geçti. Takım doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapılan taramalarda futbolculara; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler yapıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:28 Kaynak: İHA
Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Spor
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