Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti
1 saat önce
Yeni sezon öncesi bu akşam ilk idmanını yapacak olan Fenerbahçeli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
Yeni sezon öncesi bu akşam ilk idmanını yapacak olan Fenerbahçeli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti. 2019-2020 sezonun startını bu akşam Can Bartu Tesisleri
'nde verecek olan Fenerbahçe'de A Takım oyuncuları sağlık kontrolünden geçti. Takım doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapılan taramalarda futbolculara; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler yapıldı.
(İHA)
Fenebahçe'nin eski hocası Phillip Cocu, Derby County yolcusu
Kostas Sloukas 3 sezon daha Fenerbahçe'de
Emre Belözoğlu bugün imzayı atıyor
Dolarda sert düşüş devam ediyor! İşte son durum