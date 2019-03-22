Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolcular Salonda Çalıştı

Fenerbahçeli Futbolcular Salonda Çalıştı

1 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Fenerbahçeli Futbolcular Salonda Çalıştı, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana, milli takımlarda olan futbolcuların katılmadığı ifade edildi.

Salonda ısınma ve egzersiz hareketleriyle başlayan antrenmanın kuvvet, denge ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Zapata'yı Transfer Ediyor Eljif Elmas Şov Yaptı, İzlemeye Gelenler Mest Oldu Olivier Giroud, Fenerbahçe'ye Transferine Yeşil Işık Yaktı Kevin Durant'ın Kardeşi Clifford Dixon, Doğum Gününde Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 16:51:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolcular Salonda Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]