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Fenerbahçeli futbolcular stadyuma geldi
7 saat önce
GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe maçı - Fenerbahçeli futbolcular otobüsle stadyuma geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:21 Kaynak: AA
GMG Kırklarelispor- Fenerbahçe maçı - Fenerbahçeli futbolcular otobüsle stadyuma geldi
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