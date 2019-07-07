Fenerbahçeli futbolcular taraftarla bir araya geldi
1 saat önce
Fenerbahçeli futbolcular Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde taraftarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:31 Kaynak: İHA
Fenerbahçeli futbolcular Düzce Topuk Yaylası
Tesisleri'nde taraftarla bir araya geldi. Futbolcular sarı-lacivertli taraftarların formalarını imzalarken hatıra fotoğrafı da çektirdi. Serkan Acar
Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan Fenerbahçe taraftarlarıyla bir araya geldi. Fenerbahçe Spor Kulübü
Başkanı Ali Koç
ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı taraftar buluşmasında Başkan Koç ve futbolcular taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Vedat Muriç
transferinin açıklanmasının ardından taraftarlar Vedat lehine tezahüratlarda bulunurken Teknik Direktör Ersun Yanal
'a da taraftarın ilgisi büyük oldu. - DÜZCE
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