Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarıyla buluştu
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarıyla buluştu

1 saat önce

Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçeli futbolcular ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, taraftarlarla buluştu.

Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarıyla buluştu, System.String[]
Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçeli futbolcular ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, taraftarlarla buluştu.
"Taraftar Buluşması" etkinliğe katılmak üzere İstanbul, Ankara, Düzce, Kocaeli, Bolu, Zonguldak, Eskişehir, Bursa ve Karabük'ten otomobil ve otobüslerle yola çıkan binlerce Fenerbahçe taraftarı, Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Fenerbahçe Tesisleri'ne geldi.
Antrenman sahasının etrafında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuların tesislerden çıkmasıyla büyük coşku yaşadı.
Etkinliğe katılmak üzere kampa gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcular, taraftarlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve forma imzaladı.
Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren etkinliğin ardından tesislere geçti.
Bugünü izinli geçiren futbolcular, çalışmalara yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:31 Kaynak: AA
Fenerbahçe Kulübü, Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferinde UEFA detayı Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i bu akşam İstanbul'a getiriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 17:55:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli futbolcular taraftarlarıyla buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]