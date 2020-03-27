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Fenerbahçeli futbolcular telekonferans ile antrenmanda
41 dakika önce
Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.
Fenerbahçeli futbolcular, telekonferans sistemiyle antrenmanlarını sürdürdü.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular; teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, telekonferans sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -İdmandan görüntüler
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:08 Kaynak: DHA
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