Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi - Son Dakika

Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi

25.10.2020 23:23

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de futbolcular, galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı. Futbolcular ve teknik heyet, stadın dışında bekleyen taraftarlar ile şampiyonluk şarkıları söyledi.

Fenerbahçeli futbolcular, Trabzon spor karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından büyük bir mutluluk yaşadı. Maçın ardından Kadıköy'de "balkon" olarak adlandırılan bölüme çıkan Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, stadın dışında bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar ile şampiyonluk şarkıları söyledi.

Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi

"ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPİYON"

Fenerbahçeli futbolcular ve Fenerbahçeli futbolcular karşılıklı "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon. Erol Bulut oley, Erol Bulut oley" tezahüratlarında bulundu.

Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi

"ŞAMPİYONLUĞA SUSAMIŞLIK VAR"

Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarların şampiyonluk şarkıları söylediği görüntülere ilişkin konuşan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'de maç sonu meşaleli kutlama var. Bayram değil seyran değil ama şampiyonluğa susamışlık var. Fenerbahçeliler mutlu olmak istiyor. Fenerbahçe uzun süre basketbolla idare etmeye çalıştı. Fenerbahçeli çocuklar forma giymeye başladı, sanki Nisan sonu" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi - Son Dakika Spor

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