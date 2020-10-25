Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetini taraftarıyla kutladı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 yenen Fenerbahçe'de futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarıyla yaşadı.

Karşılaşmanın ardından Ülker Stadı'nın dışında toplanan bir grup sarı-lacivertli taraftar, tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Stadın balkonuna çıkan Fenerbahçeli futbolcular, galibiyeti kutlayan taraftarları selamladı. Bu sırada meşaleler yakan taraftarlar, coşkulu bir şekilde tezahürat yaptı.

Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar karşılıklı şampiyonluk tezahüratlarında bulundu.

Taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç ile teknik direktör Erol Bulut lehine de tezahürat yaptı.

Kutlamalar sırasında taraftarların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmediği görüldü.