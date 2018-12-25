Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolcular Yurt Dışına Gitti

Fenerbahçeli Futbolcular Yurt Dışına Gitti

7 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını Antalyaspor deplasmanında tamamlayan Fenerbahçe'de devre arası izni başladı.

Fenerbahçeli Futbolcular Yurt Dışına Gitti, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını Antalyaspor deplasmanında tamamlayan Fenerbahçe'de devre arası izni başladı. 

Ligin 2'nci yarısına 3-12 Ocak tarihleri arasından Antalya Belek'te hazırlanacak olan Sarı lacivertli takımdaki yönetici ve futbolcuların bir kısmı hem yeni yıl, hem de devre arası tatili için yurt dışını tercih etti.  

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Semih Özsoy, futbolcular Mehmet Topal, İslam Slimani ve Mauricio İsla aileleriyle birlikte yeni yılı yurt dışında karşılamak için geldikleri Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. 

SLİMANİ: "GELECEK DÖNEM"

Fenerbahçeli futbolcu Slimani, DHA muhabirinin takımın performansının ne zaman yükseleceği ile ilgili sorusuna, "Gelecek dönem" diyerek yanıt verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ 

-Futbolculardan genel detaylar

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:56 Kaynak: DHA

Spor
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