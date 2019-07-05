Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi
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Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan futbolculara sarı-lacivertli taraftarlar Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi gösterdi.
Düzce Topuk Yaylası
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:09 Kaynak: İHA
Tesisleri'nde kamp yapan futbolculara sarı-lacivertli taraftarlar Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi gösterdi.
Düzce'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe
'de bazı futbolcular Cuma Namazı'na gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli futbolcular, Topuk Yaylası Tesisleri'nin yakınında bulunan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılmaya gitti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı cami çıkışında taraftarlar, namaza gelen Ozan Tufan
, Sadık Çiftpınar
, Murat Sağlam
ve genç oyunculardan Muhammed Gümüşkaya'ya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra forma imzalayıp tesislere geri döndüler. - DÜZCE
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