Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi
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Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi

26 dakika önce

- Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgiDÜZCE - Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan futbolculara sarı-lacivertli taraftarlar Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi gösterdi.

- Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi
DÜZCE - Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan futbolculara sarı-lacivertli taraftarlar Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi gösterdi.
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de bazı futbolcular Cuma Namazı'na gitti. Sarı-lacivertli taraftarlar, cami çıkışında futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli futbolcular, Topuk Yaylası Tesisleri'nin yakınında bulunan Bıçkıyanı Köyü'nde bulunan camide Cuma Namazı'nı kılmaya gitti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı cami çıkışında taraftarlar, namaza gelen Ozan Tufan, Sadık Çiftpınar, Murat Sağlam ve genç oyunculardan Muhammed Gümüşkaya'ya yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra forma imzalayıp tesislere geri döndüler.
Fenerbahçeli futbolculara Cuma namazı çıkışında yoğun ilgi
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:07 Kaynak: İHA
Topuk Yaylası, Düzce, Spor
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