Fenerbahçeli Futbolculara Tepki
32 dakika önce
Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcuları taraftarlar tribüne çağrılmadı.
Fenerbahçe
ile Yeni Malatyaspor
arasında oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcuları taraftarlar tribüne çağrılmadı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak müsabaka öncesi sarı-lacivertli futbolcular tribüne çağrılmadı. Her müsabaka öncesi taraftarlar tarafından tek tek tribünlere çağrılan Fenerbahçeli futbolcular ligde alınan kötü sonuçlar ve gösterilen olumsuz performanstan dolayı taraftarın tepkisine maruz kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular, tribünlerden 'Lefter'in kemikleri sızlıyor', 'Formayı çıkartın' tezahüratları eşliğinde ısınma çalışmalarına devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:59 Kaynak: İHA
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