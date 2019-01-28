Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Futbolculara Tepki

Fenerbahçeli Futbolculara Tepki

32 dakika önce

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcuları taraftarlar tribüne çağrılmadı.

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Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcuları taraftarlar tribüne çağrılmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak müsabaka öncesi sarı-lacivertli futbolcular tribüne çağrılmadı. Her müsabaka öncesi taraftarlar tarafından tek tek tribünlere çağrılan Fenerbahçeli futbolcular ligde alınan kötü sonuçlar ve gösterilen olumsuz performanstan dolayı taraftarın tepkisine maruz kaldı. Sarı-lacivertli futbolcular, tribünlerden 'Lefter'in kemikleri sızlıyor', 'Formayı çıkartın' tezahüratları eşliğinde ısınma çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçeli taraftarlar bir tek yeni transfer Victor Moses'ı alkışlarken Evkur Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen futbolcuları Barış Alıcı'yı tribüne davet etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:59 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Spor
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