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Fenerbahçeli futbolculardan Elazığ'da göçük altından çıkarılan Emir'e destek
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından göçük altından çıkarılan 12 yaşındaki Mehmet Emir Çiçek'e Fenerbahçeli futbolculardan destek geldi.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:51 Kaynak: DHA
'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından göçük altından çıkarılan 12 yaşındaki Mehmet Emir
Çiçek'e Fenerbahçeli futbolculardan destek geldi.
Sarı lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır
, hastanede tedavi gören Emir ile görüntülü konuşma gerçekleştirirken takımın diğer oyuncuları da konuşmaya dahil oldu.
Milli kalecinin, Emir ile görüşmesine daha sonra Fenerbahçeli futbolcular Zanka, Deniz Türüç
, Ferdi Kadıoğlu
, Garry Rodrigues
ve Sadık Çiftpınar
da katılırken ortaya güzel görüntüler çıktı.
Altay Bayındır ayrıca Mehmet Emir Çiçek'e imzalı forma göndereceğini söyledi, tedavisinin ardından da İstanbul'a davet ederek tesislerde misafir edeceğinin sözünü verdi.
- İstanbul
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