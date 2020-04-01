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Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
22 dakika önce
Fenerbahçeli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
Fenerbahçeli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs ile mücadelede çektikleri videolarla vatandaşlara mesaj gönderdi. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüse yakalanmamak adına dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat çekerek, 'evde kal' çağrısında bulundu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:26 Kaynak: İHA
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