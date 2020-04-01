Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı

Fenerbahçeli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.



Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs ile mücadelede çektikleri videolarla vatandaşlara mesaj gönderdi. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüse yakalanmamak adına dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat çekerek, 'evde kal' çağrısında bulundu. - İSTANBUL