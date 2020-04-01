Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor
Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
6 saat önce
- Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı Fenerbahçeli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
- Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
İSTANBUL - Fenerbahçeli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs ile mücadelede çektikleri videolarla vatandaşlara mesaj gönderdi. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüse yakalanmamak adına dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat çekerek, 'evde kal' çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:39 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşı azarlayan Uşak Valisi'yle ilgili konuştu: Biraz tolere edici bakmalıyız Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım İsveç'te kadın futbolcular, yaşlılara moral olması için huzurevi önünde antrenman yaptı