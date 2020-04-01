Son Dakika › Güncel › Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
6 saat önce
Fenerbahçeli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
Fenerbahçeli futbolcular, çektikleri videolar ile koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı.
Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs ile mücadelede çektikleri videolarla vatandaşlara mesaj gönderdi. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüse yakalanmamak adına dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat çekerek, 'evde kal' çağrısında bulundu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 07:45 Kaynak: İHA
Son Dakika Ahmet Ağaoğlu: Futbolcularımızla yılık ücret indirimi gibi bir görüşme yapmadık Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş benim hayatım Koronavirüse yakalanan Pepe Reina: 25 dakika boyunca oksijensiz kaldım İsveç'te kadın futbolcular, yaşlılara moral olması için huzurevi önünde antrenman yaptı