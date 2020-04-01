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Fenerbahçeli futbolculardan 'evde kal' çağrısı
6 saat önce
Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs ile mücadelede çektikleri videolarla vatandaşlara mesaj gönderdi.
Fenerbahçeli futbolcular, koronavirüs ile mücadelede çektikleri videolarla vatandaşlara mesaj gönderdi.
Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüse yakalanmamak adına dikkat edilmesi gereken kurallara dikkat çekerek, 'evde kal' çağrısında bulundu.
Futbolcularımız, Koronavirüs'e karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekerek "#EvdeKal" çağrısında bulundu. ?? #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/kMM2xSRT53
— Fenerbahçe SK - ??#EvdeKal (@Fenerbahce) April 1, 2020
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:57
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