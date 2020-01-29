Fenerbahçeli futbolculardan Mehmet Emir'e destek! Göçük altından çıkarılmıştı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolculardan Mehmet Emir'e destek! Göçük altından çıkarılmıştı... - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli futbolculardan Mehmet Emir'e destek! Göçük altından çıkarılmıştı...

7 saat önce

Sarı lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır, hastanede tedavi gören Emir ile görüntülü konuşma gerçekleştirirken takımın diğer oyuncuları da konuşmaya dahil oldu.

Fenerbahçeli futbolculardan Mehmet Emir'e destek! Göçük altından çıkarılmıştı..., System.String[]

Sarı lacivertlilerin genç kalecisi Altay Bayındır, hastanede tedavi gören Emir ile görüntülü konuşma gerçekleştirirken takımın diğer oyuncuları da konuşmaya dahil oldu.


Milli kalecinin, Emir ile görüşmesine daha sonra Fenerbahçeli futbolcular Zanka, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Vedat Muriqi de katılırken ortaya güzel görüntüler çıktı.


Altay Bayındır ayrıca Mehmet Emir Çiçek'e imzalı forma göndereceğini söyledi, tedavisinin ardından da İstanbul'a davet ederek tesislerde misafir edeceğinin sözünü verdi.



Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından göçük altından çıkarılan 12 yaşındaki Mehmet Emir Çiçek'e Fenerbahçeli futbolculardan destek geldi. pic.twitter.com/pAsChBdP0D


Spor Arena (@sporarena) January 29, 2020

Altay Bayındır, Mehmet Emir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:18 
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