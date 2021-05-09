Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!

Spor Toto Süper 40. hafta mücadelesinde deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Enner Valencia'nın 90+6. dakikada attığı golle galibiyete uzanan ve hem saha içinde hem de kenarda büyük sevinç yaşayan sarı lacivertli camianın coşkusu takım otobüsüne kadar taşındı.

Kulüp televizyonun klasikleşen maç sonu takım otobüsü yayınında Enner Valencia'nın galibiyet golünü yeniden izleyen sarı lacivertli futbolcular, tekrardan büyük sevinç yaşadı. Oyuncular hep bir ağızdan "Gool" diye bağırdı.

Osayi Samuel ile röportaj yaptığı esnada yaşanan o anları izleyicilere aktaran FB TV muhabiri, "Futbolcularımız aynı zamanda maçın tekrarını izliyorlar takım otobüsünde. Ve az önce bahsettiğimiz Enner Valencia'nın golü geldi ekranlara. O gol sonrası takım otobüsünde bir kez daha 'gol' sesi yükseldi." ifadelerini kullandı.