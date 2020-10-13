Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor - Son Dakika

Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor

13.10.2020 21:16

Fenerbahçe'den ayrılacağı gündemde olan Garry Rodrigues'in Arap kulübü Al Ittihad'a geri döneceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de gündemi meşgul eden Garry Rodrigues konusu kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşacağa benziyor. Sarı-lacivertlilerin göndermek için çaba harcadığı Yeşil Burun Adalı futbolcuda yeni bir gelişme yaşandı.

Arap basını 29 yaşındaki futbolcunun Al Ittihad'a dönme ihtimalinin olduğunu yazdı.

Haberde, Al Ittihad'ın yıldız oyuncuyu geri istediğini ancak Fenerbahçe'nin "kiralık anlaşmasını feshetmesini" beklediğine yer verilirken, "Rodrigues, Ittihad ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı ve yarım sezon oynadıktan sonra 2 yıllığına kiralandı. 1 yıllık daha kiralık anlaşması var. Kulüp, Türklerin sözleşmeyi feshetmesini ve haklarından vazgeçmesini bekliyor. Sonrasında geri dönüş gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor - Son Dakika Spor

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