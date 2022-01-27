Üye Girişi
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı - Son Dakika

Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı

27.01.2022 09:48
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı

ERZURUM'da, yüksek irtifa kampında antrenman yapan Fenerbahçe'nin genç takım yüzücülerine, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu karlı zeminde, şok programı uygulanıyor.

ERZURUM'da, yüksek irtifa kampında antrenman yapan Fenerbahçe'nin genç takım yüzücülerine, hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu karlı zeminde, şok programı uygulanıyor. Antrenör Mesut Erdoğan, şok programının, sporcuların kas ile eklemlerini yenilemek ve toparlamak için uygulandığını belirtti.

Mart ayında Edirne'de düzenlenecek Edirne-Cup Turnuvası'nda milli forma mücadelesi verecek Fenerbahçeli yüzücüler, 15 Ocak'ta Erzurum'da yüksek irtifa kampına başladı. Antrenör Mesut Erdoğan yönetimindeki 7 kız, 4 erkek olmak üzere 11 yüzücü, Palandöken ilçesindeki Olimpik Havuz'da günde çift antrenman yapıyor. 4,5 saat yüzüp 1,5 saat de karada çalışan sporcuların kas ve eklemlerinde meydana gelebilecek ödem ile yorgunlukları gidermek için havuzun önündeki karlı zeminde şok programı uygulanıyor. Yüzme antrenmanı sonrası sporcular, 30 ile 45 saniye süresince mayolarıyla karlı zeminde kulaç atıyor.

30-45 SANİYE ŞOK UYGULAMASIAntrenör Mesut Erdoğan, yoğun geçen antrenmanların ardından sporculara, havuzlarda içi buzla dolu küvetlerde şok programı yapıldığını belirterek, "Erzurum'da böyle bir şoklama küveti olmadığı için karlı zemini tercih ediyoruz. Şok programı, sporcuların kas ve eklemlerini yenileme ve toparlamak için uygulanan yöntemdir. Antrenman sonrası 30 ile 45 saniye arasındaki şok uygulamasında sporcuların kas ve eklemlerindeki toparlanma sürelerini hızlandırıyoruz" dedi.'HEDEFİM 2024 OLİMPİYATLARI'

Yüzmeye 5 yaşında başladığını belirten milli yüzücü Elanaz Özdemir (15), 1,5 yıldır sporcusu olduğu Fenerbahçe Kulübü'nde, Roma'da yapılan 'Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 4x200 bayrakta 3'üncülük ve Türkiye Şampiyonası'nda kulüpler arası genç kadınlarda 1'incilik gibi birçok başarıya imza attığını vurguladı. Özdemir, "Hedefim, 2024 olimpiyatlarına kota kazanmak, Avrupa ve Dünya Gençler Şampiyonası'na gitmek. Yoğun antrenman sonrası kara girmek bir şok etkisi yaratıyor çünkü antrenmanda vücut ısısı ve nabız yükseliyor. Bir anda kara girdiğinde bir şok yaşıyorsun ama iyi geliyor yani böyle vücudu kendine getiriyor. Tekrardan rahatlama hissi veriyor. Kampa geldiğimizden beri her gün her antrenmanda yapıyoruz" dedi.


Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı
YORUMLAR
500

Mesut Erdoğan, Fenerbahçe, Erzurum, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı - Son Dakika


İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı         
09:48
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi         
08:59
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Isınmak için yaktığı ateş sonunu getirdi Isınmak için yaktığı ateş sonunu getirdi         
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da yaşanan kar esaretiyle ilgili İBB'ye sert tepki: Tam anlamıyla basiretsizlik         
22:22
Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: ABD Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
22:08
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü Kar mağduru olan Inna, İstanbul yerine Çorlu'ya inmişti! Programlarını iptal edip ülkesine döndü         
16:02
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09

Son Dakika Haberleri
09:47 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Beşiktaş kongresindeki konuşması gerginlik yaratmıştı
09:46 Metaverse hac dönemi başlıyor! Dijital hacı olabilirsiniz
09:21 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!
09:14 Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama! Aşılı ve temaslı iseniz HES kodu riskli görünmeyecek
08:59 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü Bircan Bali'yi gözyaşlarına boğdu: 7 kurşunla öldürdüler
08:58 Hava almak için çıkmıştı! 7. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi, ailesi sinir krizi geçirdi
08:56 Esra Erol'un programında ilginç konuk: Eşimi değil, sadece papağanım Paşa'yı istiyorum
08:56 Yoksulların yiyeceğiydi, artık lüks! Simit 5 Lira oluyor
08:39 Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!
08:37 İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 09:54:34. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçeli genç yüzücülere, eksi 12 derecede karda şok programı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement