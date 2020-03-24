Fenerbahçeli golcü Vedat Muriqi'den Fatih Terim'e mesaj - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçeli golcü Vedat Muriqi'den Fatih Terim'e mesaj - Son Dakika Spor

Fenerbahçeli golcü Vedat Muriqi'den Fatih Terim'e mesaj

6 saat önce

Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip corona virüs (COVID-19) salgınına ve Futbol A Takımının online olarak sürdürdüğü çalışmalarına ilişkin düşüncelerini FB TV aracılığıyla paylaştı.

Fenerbahçeli golcü Vedat Muriqi'den Fatih Terim'e mesaj, System.String[]

Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip corona virüs (COVID-19) salgınına ve Futbol A Takımının online olarak sürdürdüğü çalışmalarına ilişkin düşüncelerini FB TV aracılığıyla paylaştı.


Muriqi, "Sadece ülke olarak değil; dünyaca çok zor bir süreçten geçiyoruz. Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim ile yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ve eşine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Testleri pozitif çıkan herkesin Allah yardımcısı olsun, Allah herkesi ailelerine ve sevdiklerine bağışlasın." dedi.


Fenerbahçe'nin evden online olarak sürdürdüğü idmanlar hakkında da konuşan Vedat Muriqi, "Çalışmalarımız kulübümüzün sayesinde evde geçiyor. Olanaklarımız evde olmamıza rağmen çok üst düzeyde. Kulübümüze ve sponsorlarımızdan MacFit ile Life Fitness teşekkür etmek istiyorum. Bize aynı ortamı sağladılar. Evde olmamıza rağmen hem online çalışmalara hem de bütün çalışma elementlerine sahibiz. O yüzden çalışmalarımız evde sürüyor. Biraz zor oluyor tabii ki. İnşallah kısa sürede bu dönemi atlatarak bir an önce Samandıra'ya dönüp idmanlarımızı yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Son olarak evde kalmanın önemine de değinen Vedat Muriqi, "Yetkilileri muhakkak dinlememiz gerekiyor. Devletimiz bütün tedbirleri aldı. Birey olarak bizlere düşen de evden çıkmamak. Öncelik bu olmalı. Çok acil bir durum olmadığı sürece bu kurala uymalıyız. Hijyene dikkat etmeliyiz. Bağışıklık sistemimizin de güçlü olması gerekiyor. Ben de hem kendi adıma hem de ailem adına konuşabilirim. Bütün kurallara bire bir uymaya çalışıyoruz. Sadece kendimiz için değil; bütün insanların sağlığı için evde kalalım, dışarı çıkmayalım." dedi.

Fatih Terim, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:01 

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