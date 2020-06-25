Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile anlaştı!
Fenerbahçe'de sezon sonu kontratı bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni durağı belli oluyor.
Fenerbahçe'de sezon sonu kontratı bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın yeni durağı belli oluyor.
NTV'nin haberine göre; Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe'de bu sezon 14 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım sadece 1 asist yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:43
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