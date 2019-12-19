Fenerbahçeli iş adamları gazilerle moral maçı yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçeli iş adamları gazilerle moral maçı yaptı

6 saat önce

Ankara Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (AFİDER) üyeleri, TSK Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki gazilerle futbol oynadı.

Fenerbahçeli iş adamları gazilerle moral maçı yaptı, System.String[]

Ankara Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (AFİDER) üyeleri, TSK Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki gazilerle futbol oynadı.

AFİDER Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aygüney ve yönetim kurulu üyeleri, TSK Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki futbol sahasında ampute gazilerle maç yaptı. Maçı gazilerden oluşan takım 5-1 kazandı.

Engin Aygüney, yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Aygüney, "Gazilerimizi unutmadığımızı göstermek istedik. Gazilerimiz bizler için kendi hayatlarını ortaya koydu. Onlara çok şey borçluyuz. Gazilerimizi İstanbul'daki Fenerbahçe maçına davet ettik. Dernek olarak 20 gazimizi İstanbul'a maça götüreceğiz." diye konuştu.

Ankara, Futbol, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:10 Kaynak: AA
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