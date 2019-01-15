Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli İş Adamlarından Öğrencilere Giyecek Yardımı

Fenerbahçeli İş Adamlarından Öğrencilere Giyecek Yardımı

59 dakika önce

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) üyeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilere bot ve mont hediye etti.

Fenerbahçeli İş Adamlarından Öğrencilere Giyecek Yardımı, System.String[]
Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD) üyeleri, Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrencilere bot ve mont hediye etti.

Tatvan'daki Van Gölü İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden FBİAD üyeleri, yanlarında getirdikleri bot ve montları, okul yönetimi tarafından belirlenmiş ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıttı.

FBİAD Genel Sekreter Yardımcısı Yunus Yüce, yaptığı açıklamada, daha önce Van Gölü İlk ve Ortaokuluna kütüphane kurduklarını, bu kez de öğrencilere bot ve mont yardımında bulunduklarını söyledi.


Van ve Tatvan ilçesinde yaklaşık 450 öğrenciye destek olduklarını anlatan Yüce, şöyle konuştu:

"Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Van ve Tatvan'ı ziyaret ettik. Tatvan'daki okulumuzda yaklaşık 50 öğrenciye bot, mont ve benzeri yardımlarda bulunduk. Derneğimiz, Fenerbahçe'ye gönül vermiş iş adamlarından oluşuyor. Fenerbahçe'ye fayda sağlamaktan çok insanlara ve renklere yardımcı olmak istiyoruz. Bu bizim uzak yerlerde yaptığımız ilk sosyal sorumluluk projesi. Benzer çalışmalarımız devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:06 Kaynak: AA

Van, Fenerbahçe, Tatvan, Güncel
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