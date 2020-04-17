Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini corona vürüsü (koronavirüs) kurtardı

Fenerbahçeli Isla'nın eşi Gala Caldirola kızını da yanına alarak 'Bir rüya için dans etmek' isimli yarışma programına katılmak için Şili'ye gitti.



Kanal 13'teki bu yarışmaya eşinin katılmasını istemeyen Isla ile Gala arasında kriz çıktı. Şili basını, çiftin ayrılmak üzere olduğunu yazdı.



Ancak kovid-19 salgını ikilinin arasındaki buzların erimesini sağladı. Dans yarışmasının iptal edilmesi üzerine İstanbul'a dönen Gala, Isla ile fotoğraflarını paylaşıp, "Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz" paylaşımında bulundu. Isla'ya anlayış ve sabrı için teşekkür etti.



