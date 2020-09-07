Fenerbahçeli Jose Sosa sağlık kontrolünden geçti!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Sosa'nın sağlık kontrollerinin, akciğer ile kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandığı aktarıldı.