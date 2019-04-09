Son Dakika Haberleri: Fenerbahçeli Küçük Sporculardan Büyük Destek

Fenerbahçeli Küçük Sporculardan Büyük Destek

1 saat önce

Fenerbahçe Spor Okulu öğrencilerinden 'Fener Ol' kampanyasına destek geldi.

Fenerbahçeli Küçük Sporculardan Büyük Destek, System.String[]
Fenerbahçe Spor Okulu öğrencilerinden 'Fener Ol' kampanyasına destek geldi. Bahçelievler Fenerbahçe Spor Okulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla sarı-lacivertli kulübün başlattığı 'Fener Ol' kampanyana bağış yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 4 Nisan'da kulübe yardım için başlattığı 'Fener Ol' kampanyasına minik kanaryalardan destek geldi. Bahçelievler Fenerbahçe Spor Okulu'nun öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paralarla yardım kampanyasına destek oldu. Yaptırdıkları pankart ile idmana çıkan küçük sporcular tüm Fenerbahçelileri kampanyaya destek vermeye davet etti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:18 Kaynak: İHA

Bahçelievler, Fenerbahçe, Spor
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